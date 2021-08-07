В небесно-голубом костюме со стильным воротником: 81-летняя Нэнси Пелоси выступила перед журналистами

Она всегда выходит в свет в эффектных нарядах.
В пятницу, 6 августа, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси традиционно появилась на своей еженедельной пресс-конференцию в здании Капитолия в Вашингтоне.
Спикер Пелоси обсудила множество тем, включая недавно опубликованный отчет о занятости за июль и уровень вакцинации против Covid-19 в Соединенных Штатах.
Для своего появления она всегда выбирает стильные и эффектные наряда. Например, в этот раз спикер появилась в небесно-голубом брючном костюме с воротником-стойкой, который дополнила ярким макияжем, крупными бусами на шее и голубыми сережками. Завершили образ госпожи Пелоси замшевые туфли-лодочки в тон костюма.
А перед микрофоном она сняла цветастую маску. Этот аксессуар, который вошел в нашу жизнь с пандемией, Пелоси также всегда тщательно подбирает под наряды.
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