В небесно-голубом платье и сережках Дианы: новый образ герцогини Кембриджской

Под свой наряд она решила надеть украшения из сапфиров, которые ранее были в коллекции матери принца Уильяма.

18 июня герцогиня Кембриджская приняла участие в круглом столе "Большие перемены начинаются с малого" в Лондонской школе экономики, который ознаменовал запуск Королевского фонда раннего детства. В круглом столе также приняли участие ведущие ученые и практики из Великобритании и других стран.

Кэтрин, герцогиня Кембриджская / Getty Images

После круглого стола Кэтрин посетила кафе Кенсингтонского дворца, чтобы поговорить с родителями о влиянии и важности раннего детства.

Кэтрин, герцогиня Кембриджская / Getty Images

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По этому случаю она надела небесно-голубое платье из эластичного крепа от бренда LKBennett, которое дополнила замшевыми туфлями-лодочками, макияжем и объемной укладкой.

Также на герцогини были ее любимые ювелирные украшения, среди которых мы рассмотрели сапфировые серьги, ранее принадлежавшие принцессе Диане, конечно же, ее обручальное кольцо с цейлонским сапфиром, несколько золотых цепочек, маленький кулон с сапфиром и золотой незамкнутый браслет от Halcyon Days, в котором ранее Кэтрин появлялась в Вулверхэмптоне.

Кэтрин, герцогиня Кембриджская / Getty Images

Маску она традиционно выбрала от британского бренда Amaia. Кстати, в тот день в Лондоне шел сильный ливень, поэтому герцогиня воспользовалась зонтом черного цвета и радужным.

Кэтрин, герцогиня Кембриджская / Getty Images

Ранее супругу принца Уильяма запечатлели во время открытия ее фонда. Одета 39-летняя герцогиня Кембриджская была в белый топ от Ralph Lauren Nadalia, а на шее у нее висела золотая подвеска от бренда Daniella Draper в виде монеты. На кулоне выгравированы первые буквы имен детей Кэтрин: принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи и три звездочки. Уши Кэтрин украшали сережки от британского бренда Abbott Lyon.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

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Герцогиня Кембриджская в нарядах синего и голубого цветов (19 фото)

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