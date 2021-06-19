В небесно-голубом платье и сережках Дианы: новый образ герцогини Кембриджской

Под свой наряд она решила надеть украшения из сапфиров, которые ранее были в коллекции матери принца Уильяма.
18 июня герцогиня Кембриджская приняла участие в круглом столе "Большие перемены начинаются с малого" в Лондонской школе экономики, который ознаменовал запуск Королевского фонда раннего детства. В круглом столе также приняли участие ведущие ученые и практики из Великобритании и других стран.
После круглого стола Кэтрин посетила кафе Кенсингтонского дворца, чтобы поговорить с родителями о влиянии и важности раннего детства.
По этому случаю она надела небесно-голубое платье из эластичного крепа от бренда LKBennett, которое дополнила замшевыми туфлями-лодочками, макияжем и объемной укладкой.
Также на герцогини были ее любимые ювелирные украшения, среди которых мы рассмотрели сапфировые серьги, ранее принадлежавшие принцессе Диане, конечно же, ее обручальное кольцо с цейлонским сапфиром, несколько золотых цепочек, маленький кулон с сапфиром и золотой незамкнутый браслет от Halcyon Days, в котором ранее Кэтрин появлялась в Вулверхэмптоне.
Маску она традиционно выбрала от британского бренда Amaia. Кстати, в тот день в Лондоне шел сильный ливень, поэтому герцогиня воспользовалась зонтом черного цвета и радужным.
Ранее супругу принца Уильяма запечатлели во время открытия ее фонда. Одета 39-летняя герцогиня Кембриджская была в белый топ от Ralph Lauren Nadalia, а на шее у нее висела золотая подвеска от бренда Daniella Draper в виде монеты. На кулоне выгравированы первые буквы имен детей Кэтрин: принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи и три звездочки. Уши Кэтрин украшали сережки от британского бренда Abbott Lyon.
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