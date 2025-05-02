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Нечто особенное: стало известно, что подарил король Филипп VI своей дочери Софии в честь ее 18-летия
Младшая дочь королевы Летиции и короля Филиппа — инфанта София — в начале этой недели отпраздновала 18-летие и удостоилась престижного подарка от своего отца.
София была удостоена своей первой королевской награды — Большого креста ордена Изабеллы Католической. Орден является признанием заслуг Софии на службе Испании и учрежден в 1815 году.
Среди других королевских особ, удостоенных этой чести, — принцесса Нидерландов Катарина-Амалия, король Дании Фредерик и королева Мэри, а также кронпринцесса Швеции Виктория.
Напомним, испанский королевский дворец опубликовал ряд новых портретов в честь знаменательного события в жизни инфанты Софии 29 апреля. Они были сделаны на прекрасной территории дворца Сарсуэла. Принцесса была одета в элегантно-повседневную светло-голубую рубашку и темно-синие брюки чинос, ее темные локоны свободно ниспадали на плечи.
В ближайшие недели София завершит обучение по программе международного бакалавриата в колледже UWC Atlantic в Уэльсе. Ранее дворец рассказывал о дальнейших планах на учебу инфанты.