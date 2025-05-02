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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Нечто особенное: стало известно, что подарил король Филипп VI своей дочери Софии в честь ее 18-летия

Младшая дочь королевы Летиции и короля Филиппа — инфанта София — в начале этой недели отпраздновала 18-летие и удостоилась престижного подарка от своего отца.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Инфанта София

Инфанта София / © Getty Images

София была удостоена своей первой королевской награды — Большого креста ордена Изабеллы Католической. Орден является признанием заслуг Софии на службе Испании и учрежден в 1815 году.

Среди других королевских особ, удостоенных этой чести, — принцесса Нидерландов Катарина-Амалия, король Дании Фредерик и королева Мэри, а также кронпринцесса Швеции Виктория.

Инфанта София / © Instagram испанской королевской семьи

Инфанта София / © Instagram испанской королевской семьи

Напомним, испанский королевский дворец опубликовал ряд новых портретов в честь знаменательного события в жизни инфанты Софии 29 апреля. Они были сделаны на прекрасной территории дворца Сарсуэла. Принцесса была одета в элегантно-повседневную светло-голубую рубашку и темно-синие брюки чинос, ее темные локоны свободно ниспадали на плечи.

В ближайшие недели София завершит обучение по программе международного бакалавриата в колледже UWC Atlantic в Уэльсе. Ранее дворец рассказывал о дальнейших планах на учебу инфанты.

Инфанта София / © Getty Images

Инфанта София / © Getty Images

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