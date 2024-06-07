Неловкий момент: Брижит Макрон хотела взять королеву Камиллу за руку, но что-то пошло не так

Король Чарльз и королева Камилла присутствовали на памятном мероприятии в Нормандии, где встретились с президентской четой Франции.
Первая леди Франции облачилась в этот день в белое пальто и туфли на каблуках, королева Камилла также была в белоснежном наряде. Когда женщины возлагали венки к Мемориалу Британской Нормандии в Вер-сюр-Мер, произошла неловкая ситуация.
Возложив цветы обе дамы стояли и разговаривали, как вдруг Брижит потянулась к королеве и взяла ее за руку, но Камилла, казалось, выглядела в этот момент слегка ошеломленной и не ответила на жест госпожи Макрон.
Этот жест Брижит Макрон несомненно, был сделан из лучших побуждений, но тактильное общение с членами королевской семьи, всегда является весьма щекотливым. Согласно королевского этикета, при встрече с членами монаршей семьи не следует выходить за рамки простых рукопожатий, если речь не идет о приветствии друг друга членов семьи.
Между тем во время приветствия король Чарльз III поприветствовал госпожу Макрон поцелуем в руку и не выказал никаких признаков раздражения после опоздания президента Франции Эммануэля на мероприятие на целых двадцать минут.
Напомним, мероприяте в Нормандии посетили также президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.
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