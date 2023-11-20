Неловкий момент: как помощница Меган Маркл едва не испортила ее триумф на красной дорожке

Это произошло на церемонии Variety's Power of Women в Лос-Анджелесе на прошлой неделе.
42-летняя герцогиня Сассекская блистала перед камерами собравшихся фотографов, которые выкрикивали ее имя, пытаясь привлечь внимание ис делать побольше кадров.
Как вдруг на дорожку вышла неизвестная женщина, которая тоже пыталась привлечь внимание Меган и будто бы хотела ей что-то срочно сообщить. Но герцогиня и не думала покидать ковер, она лишь ответила "Все в порядке" и продолжила позировать перед камерами.
В этот вечер Меган Маркл была в молочно-кофейном платье от нью-йоркского бренда Proenza Schouler, туфлях от ее любимой марки Aquazzura и с клатчем из кожи Proenza Schouler. Волосы она собрала в низкий пучок и сделала минималистичный макияж.
Меган так любит блистать перед камерами, что в тот вечер и не собиралась упускать свои несколько минут славы.
Недавно, мы рассказывали, какой была герцогиня Сассекская до того, как стала знаменитой и вышла замуж за принца Гарри.
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