Неловкий момент: как помощница Меган Маркл едва не испортила ее триумф на красной дорожке

Это произошло на церемонии Variety's Power of Women в Лос-Анджелесе на прошлой неделе.

42-летняя герцогиня Сассекская блистала перед камерами собравшихся фотографов, которые выкрикивали ее имя, пытаясь привлечь внимание ис делать побольше кадров.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Как вдруг на дорожку вышла неизвестная женщина, которая тоже пыталась привлечь внимание Меган и будто бы хотела ей что-то срочно сообщить. Но герцогиня и не думала покидать ковер, она лишь ответила "Все в порядке" и продолжила позировать перед камерами.

В этот вечер Меган Маркл была в молочно-кофейном платье от нью-йоркского бренда Proenza Schouler, туфлях от ее любимой марки Aquazzura и с клатчем из кожи Proenza Schouler. Волосы она собрала в низкий пучок и сделала минималистичный макияж.

Меган так любит блистать перед камерами, что в тот вечер и не собиралась упускать свои несколько минут славы.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Недавно, мы рассказывали, какой была герцогиня Сассекская до того, как стала знаменитой и вышла замуж за принца Гарри.

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