Неловкий момент: как с платьем королевы Елизаветы II произошел конфуз

За 70 лет правления с королевой Елизаветой II редко случались казусы. Но некоторые эпизоды фотографам все же удалось заснять на камеру.

В архивных фотографиях мы нашли этот момент, он был снят во время визита Ее Величества в Южную Африку. В тот день монарха встречал порывистый ветер и гроза. И дул этот ветер так сильно, что поднял подол платья Елизаветы II сзади. К счастью, королевский наряд не поднялся полностью.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Одета в тот день монарх была в белое платье с принтом, шляпку и белые туфли с бантиками и на устойчивых высоких каблуках. Также на руках у нее были белые перчатки, на шее - жемчужное колье, а в ушах - серьги.

Не известно, уже использовал ли тогда портной Ее Величества специальные грузики, которые пришивались к подолам платьев и пальто Елизаветы II, чтобы они не взлетали. Хотя мы показывали вам фото, как уже в значительно старшем возрасте такие конфузы все же иногда происходили.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы показывали, как во время одного из официальных визитов с головы королевы Елизаветы II из-за порыва сильного ветра слетела шляпа.

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