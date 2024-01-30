Неловкий момент: королева Камилла появилась на собственной помолвке в платье с пятном

Чарльз и Камилла в феврале отпразднуют 19-ю годовщину со дня своей помолвки.

Тогдашний принц Чарльз долгие тридцать лет ждал возможности жениться на женщине, которую он любил всю жизнь.

Чарльз и Камилла / Фото: Getty Images

В день, когда Букингемский дворец об’явил об их помолвке, пара устроила банкет в Виндзорском замке. В тот вечер Камилла блистала перед камерами фотографов в розовом вечернем платье в пол с V-образным вырезом на декольте. Наряд был элегантным, но на его подоле было заметно какое-то пятно. Впрочем, оно ничуть не затмило вечерний образ будущей королевы.

Камилла в день своей помолвки / Фото: Getty Images

Спустя восемь лет после гибели первой жены Дианы принц Чарльз все-таки смог узаконить отношения с женщиной, которую всегда любил по-настоящему - Камиллой.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Getty Images

В год празднования платинового юбилея правления королева Елизавета II изъявила свою волю пожелав, чтобы супруга Чарльза стала королевой-консортом, когда придет черед ее мужа восседать на троне.

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