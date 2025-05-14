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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Время на прочтение
1 мин

Неловкий момент: королева Матильда пикантно обнажила ногу на публичном мероприятии

Королева посетила академическую сессию в честь 10-летия Центра матери и ребенка королевы Матильды в Университетской больнице Антверпена.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Матильда

Королева Матильда / © Getty Images

Этот центр объединяет команды, специализирующиеся в различных дисциплинах, таких как гинекология, неонатология и генетика. Благодаря своему инновационному междисциплинарному подходу он может предложить качественную помощь молодым пациентам и их семьям.

На мероприятие Матильда приехала в светло-зеленом платье с достаточно высоким разрезом на бедре, настолько высоким, что когда королева присела, ее нога оказалась пикантно обнажена. Также у наряда были вырезы на рукавах.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева дополнила образ несколькими любимыми золотыми браслетами, часами и помолвочным кольцом с сапфиром, а в ушах были крупные золотые цветочные серьги. Матильда сделала укладку, легкий макияж, обула нюдовые туфли-лодочки и им в тон подобрала клатч.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Напомним, недавно королева Матильда в красном платье и золотых украшения посетила торжественное мероприятие в Брюсселе.

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