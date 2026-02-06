ТСН в социальных сетях

Немецкая пресса обеспокоена здоровьем мужа кронпринцессы Виктории: что произошло

Состояние здоровья принца Даниэля — мужа наследной принцессы Швеции Виктории — вызывает обеспокоенность.

Ольга Кузьменко
Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Getty Images

Немецкая пресса сообщила, что спустя семнадцать лет после пересадки почки, которая позволила Даниэлю вернуться к практически нормальной жизни, опасения об ухудшении его здоровья вновь возникли.

Журнал «Bunte » пишет, что шведский двор внимательно следит за здоровьем принца Даниэля, предполагая возможность того, что в какой-то момент может потребоваться еще одна трансплантация.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Getty Images

Эта информация подтверждается несколькими недавними событиями, включая отмену спортивного мероприятия в конце января, его более уставший вид, чем обычно, на некоторых официальных мероприятиях, а также визит в университетскую больницу Каролинска в Стокгольме, центр, где ему была проведена трансплантация в 2009 году, перед свадьбой с принцессой Викторией.

Принц Даниэль страдает врожденным хроническим заболеванием почек, диагностированным еще в юности, и что трансплантация, которую он получил от своего отца, Олле Вестлинга, сыграла решающую роль в его выздоровлении. С тех пор он ведет активный образ жизни и стабильную жизнь, хотя всегда находится под медицинским наблюдением и нуждается в постоянном приеме иммунодепрессантов.

Кронпринц Даниэль и кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринц Даниэль и кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Шведский королевский двор пока не сделал никаких заявлений и не подтвердил никаких изменений в состоянии здоровья принца. Также не было объявлено о каких-либо существенных изменениях в его официальном расписании, что говорит о том, что он продолжает свою обычную деятельность.

Напомним, ранее мы сообщали, что норвежская кронпринцесса Метте-Марит может столкнуться с пересадкой легких из-за хронического фиброза.

