Немытая Россия: Ксения Собчак озабочена происходящим

Российская журналистка показалась в соцсети с неопрятным внешним видом.

Ксения Собчак всегда выходила в свет или появлялась в соцсети перед поклонниками при полном параде. Но сейчас, когда она сбежала из России в Израиль, она удивила своих фолловеров неопрятным видом.

В Instagram Ксения предстала с грязными взъерошенными волосами и без макияжа на лице. Видимо, ведущая так обеспокоена будущим России-матушки, что у нее нет желания мыть голову, причесываться и ухаживать за собой.

Фото журналистки из сторис в Instagram опубликовали в украинском телеграм-канале "Боже, яке кончене!", так как для жителей Украины она закрлыла свою страницу.

Ксения Собчак

"Да. Впервые за все годы вообще не думаю о том, как выгляжу. Мне все равно. А на происходящее – нет", - написала на фото Собчак.

Напомним, перед вторжением России в Украину Ксения публично поддержала Путина.

Ей не понравилось, как западные СМИ освещали угрозу российской агрессии. В своем посте в Instagram она ответила, что на этом фоне и фоне призывов президента США Джо Байдена немедленно провести деэскалацию на границе с Украиной "Путин выглядел зрелым и адекватным политиком".

"Я здесь молчала обо всей этой войне, чтобы не добавлять к этой истерике, которую устроили СМИ. Но скажу. Вынуждена признать, что на фоне этого кризиса..., заявлений Байдена Путин выглядел зрелым, адекватным политиком. И это то, чего странным образом достигли западные СМИ от меня, человека с либеральными взглядами", - написала Собчак.

Ксения Собчак

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