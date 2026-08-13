Ненавидел это: принц Гарри рассказал на что его брат Уильям злился больше всего в детстве

Принцесса Диана с сыновьями Гарри и Уильямом / © Getty Images

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Будь то школьная форма, одежда цвета хаки или даже наряды, которые братья носили во время королевских поездок с родителями, их часто можно было увидеть в одинаковых очаровательных луках.

Иногда это касалось даже их обуви: маленьких принцев порой можно было увидеть в одинаковых черных туфлях, в том числе в туфлях.

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Принцесса Диана с сыновьями Гарри и Уильямом / © Getty Images

В одном из отрывков Гарри объяснил: «Вилли всегда ненавидел, когда кто-то ошибочно считал нас одним целым комплектом. Он терпеть не мог, когда мама одевала нас в одинаковые наряды. (Не помогало и то, что ее вкусы в детской одежде были крайне придирчивы; мы часто выглядели как близнецы из «Алисы в Стране чудес».) Я почти не обращал на это внимания. Мне было плевать на одежду, свою или чью-либо еще. Главное, чтобы мы не были в килтах, с этим злополучным ножом в носке и этим ветерком, дующим тебе в задницу, тогда все было хорошо», писал принц Гарри в своей книге, цитирует его журнал Hello!.

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Принцесса Диана с сыновьями Уильямом и Гарри / © Getty Images

Отметим, что герцог Сассекский уже несколько лет находится в отчуждении от королевской семьи, но недавно предпринял шаги к примирению со своим отцом, королем Чарльзом. Во время визита в Лондон в июле Гарри и его жена Меган со своими детьми провели с королем Чарльзом и королевой Камиллой несколько часов за обедом в Хайгроув-хаусе.

Принцы Уильям и Гарри / © Associated Press

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