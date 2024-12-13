Она ей не нравилась: как выглядела самая нелюбимая прическа принцессы Дианы

Возможно, такая нелюбовь к своей свадебной прически была связана с несчастливым браком?

Бывший парикмахер Дианы Ричард Далтон сделал несколько удивительных откровений в своей новой книге "Все дело в волосах: мое десятилетие с Дианой", которую он написал в соавторстве с куратором Музея принцессы Дианы, Рене Плант. В книге Далтон поделился, что Диана считала, что ее волосы в день свадьбы были "катастрофой".

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза / Фото: Getty Images

Леди Диана Спенсер вышла замуж за тогдашнего принца Чарльза в соборе Святого Павла 28 июля 1981 года. В самый важный день принцесса была одета в шелковое платье из тафты с пышной юбкой, на котором накануне еще и поставила пятно от дизайнеров Дэвида и Элизабет Эмануэль. Ее макияж был свежим и естественным, а короткие волосы были уложены с помощью фена, а на голове красовалась фамильная тиара "Спенсеров".

В интервью People парикмахер принцессы Уэльской рассказывал, что он не был напрямую ответственным за свадебную прическу, и его заменил его коллега Кевин Шамли накануне церемонии. Он также поделился, что Диана хотела переделать прическу, но что-то пошло не так.

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза / Фото: Associated Press

Ранее мы писали, почему парикмахер, которому сейчас 76 лет, только сейчас поделился этой информацией с публикой.

А также показывали вам редкие фото принцессы Дианы с длинными волосами.

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