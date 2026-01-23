Необычно видеть ее такой: княгиня Шарлин появилась на публике с новой прической

Княгиня Шарлин / © Getty Images

На торжественной церемонии открытия кроме князя и княгини появились также сестра князя — принцесса Стефании и ее дети — Камиллы Готлиб и Луи Дюкре.

«Маленькие чудеса» — это теплое и безопасное пространство, задуманное двумя молодыми мамами и подругами, Мари Дюкре и Элиз Руйяр, призвано стимулировать развитие, творчество и любознательность детей от 0 до 7 лет.

Княжеская семья Монако / © Instagram княжеской семьи Монако

Княжеская семья смогла познакомиться с этим уникальным пространством, также предназначенным для родителей, которые могут встречаться здесь, общаться и поддерживать своих детей в их первых открытиях, а фотографиями поделилилсь в Instagram.

В интересном образе появилась на этом мероприятии княгиня Шарлин. Она была в темной водолазке, молочном удлиненном блейзере и синих джинсах-клеш со стрелками, а к луку подобрала остроносые туфли на каблуках. Также княгиня распустила длинные волосы и так необычно видеть ее не с короткой стрижкой, которую она почти всегда носила раньше.