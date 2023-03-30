Необычное решение: королева Камилла надела платье от дизайнера, который ранее одевал принцессу Диану

Известный британский дизайнер, несмотря на тесное сотрудничество с Дианой и даже, по некоторым рассказам, дружбу, все же не отказался одевать главную ее соперницу.

29 марта королева-консорт Камилла и ее муж король Чарльз III прибыли в Германию с трехдневным государственным визитом. Для официального ужина супруга короля надела черное платье, которое для нее эксклюзивно создал британский модельер Брюс Олдфилд.

У платья были длинные рукава, опущенная линия талии на бедра и довольно глубокое полукруглое декольте. Украшением платья стала вышивка серебристым бисером в виде тонких веток с листьями.

Этот образ Камилла дополнила тиарой "Гревилл" и лондонским колье с "бахромой" из бриллиантов, которые ранее принадлежали королеве Елизавете II.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Getty Images

Однако нынешняя супруга короля не единственная особа, которая надевала наряды от Брюса Олдфилда, ведь ранее его творения носила экс-жена Чарльза - покойная принцесса Диана. Наряды от модельера принцесса Уэльская надевала на многие светские мероприятия, когда еще была замужем. Некоторые образы, созданные Олдфилдом для леди Ди, считаются культовыми, ведь отличались смелыми и оригинальными дизайнами. Принцесса была постоянной клиенткой модельера с 80-х и до ее смерти.

Знакомство Дианы и Брюса Олдфилда произошло в 1980-м году, когда она обратилась к нему с просьбой создать для нее образ для рождественского мероприятия. Самым известным из созданных им образов для Дианы было серебристое плиссированное платье с открытой спиной, которое она надела на премьеру фильма о Джеймсе Бонде "Вид на убийство" в 1985 году.

Принцесса Диана в платье Брюса Олдфилда / Фото: Getty Images

Принцесса Диана в платье Брюса Олдфилда / Фото: Associated Press

Вечерние платья, созданные Олдфилдом для принцессы, всегда были гламурными: с блестками, рюшами, длинными юбками и подчеркивали стройную фигуру королевской особы.

Принцесса Диана в платье Брюса Олдфилда / Фото: Getty Images

Принцесса Диана в платье Брюса Олдфилда / Фото: Getty Images

Принцесса Диана в платье Брюса Олдфилда / Фото: Getty Images

С Камиллой дизайнер сотрудничает уже много лет. На данный момент известно, что платье для коронации, которая запланирована на 6 мая, также создаст для нее Олдфилд, но любые подробности дизайна держатся в секрете.

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