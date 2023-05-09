Необычное решение: королева Камилла вышила на коронационном платье своих собак и имена внуков

6 мая в Лондоне состоялась коронация короля Чарльза III и его супруги королевы Камиллы. Традиционно для такого грандиозного мероприятия для них были сшиты парадные наряды, в которые заложена особая символика.

Но если в свое коронационное платье покойная королева Елизавета II заложила символы Великобритании и стран Содружества, то ее невестка - Камилла - решила, что вышивка должна быть близка именно ее сердцу. Поэтому на наряде появились очень необычные символы - две собаки новоиспеченной королевы, а также имена ее внуков и детей.

Рассмотреть вышивку удалось после коронации в Вестминстерском аббатстве, когда королева уже направлялась на другую локацию - она немного приподняла наряд, и оказалось, что там написаны имена двух ее детей - Том, Лора, а также внуков - Гус и Фредди.

Королева Камилла после коронации в Вестминстерском аббатстве / Фото: Getty Images

Однако подозреваем, что также на платье есть имена еще троих ее внуков - Элизы, Луиса, Лолы, просто они не попали в кадр. Имен внуков Чарльза на платье, вероятно, нет.

Детали платья для коронации королевы Камиллы / Фото: Getty Images

Помимо имен внуков на платье также были вышиты два домашних любимца Камиллы - джек-рассел-терьеры по кличке Блубелл и Бет. Собак она взяла из приюта в Южном Лондоне, который часто посещала: Бет - в 2011-м, а Блубелл - в 2012 году.

Детали платья для коронации королевы Камиллы / Фото: Getty Images

Детали платья для коронации королевы Камиллы / Фото: Getty Images

А вот в центре платья была ее монограмма с переплетенными буквами C и R.

Детали платья для коронации королевы Камиллы / Фото: Getty Images

На подоле платья была золотая вышивка цветами, а на самом наряде - серебристая. Также для нее создали эксклюзивную длинную мантию с ее инициалами и цветочной вышивкой, которая повторяла узор платья.

Официальный портрет королевы Камиллы авторства Хьюго Бернанда / Фото: Getty Images

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