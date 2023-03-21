Необычное украшение, которое ей одолжили: что известно о броши принцессы Кейт в виде клевера

Украшения, которые выбирают королевские особы для мероприятий, часто таят в себе какой-то секрет или интересную историю. Не стала исключением и брошь, которую Кэтрин надевала совсем недавно.

На прошлой неделе, в День святого Патрика, принцесса Уэльская Кэтрин с мужем принцем Уильямом посетили парад ирландской гвардии. В тот день она отдала предпочтение лаконичному голубому пальто от Кэтрин Уокер, которое было создано для нее по индивидуальному заказу, а также туфлям-лодочкам и оригинальной шляпе. Однако больше всего в этом наряде нас заинтересовал маленький и практически незаметный аксессуар - золотая брошь в виде трехлистного клевера, у которой очень длинная и интересная история.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Трилистник - символ Ирландии, именно поэтому брошь выполнена в таком дизайне. Она золотая, а в центре ее украшает крошечный круглый изумрудом, соединяющим три листа.

Что настолько уникального в этом изделии, так это то, что оно не принадлежит кому-либо из королевской семьи. Брошь принадлежит ирландской гвардии, и именно она одалживает ее королевским дамам, связанным с полком. Кейт как раз в этом году стала полковником ирландского полка, сменив в этой должности своего мужа.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Автором броши является знаменитый ювелирный бренд Cartier. Якобы украшение изначально было подарено ирландской гвардией принцессе Марии в 1961 году, но после ее смерти в 1965-м брошь продали с аукциона, и ее вновь приобрела ирландская гвардия. С тех пор этот пехотный полк и одалживает брошь своим королевским гостям.

Это украшение в разное время носили королева-мать и принцесса Анна, теперь эта привилегия перешла супруге принца Уильяма, которая надевает ее ежегодно, начиная с 2011 года.

Принцесса Уэльская в 2017 году / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская в 2015 году / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская 2012 году / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская в 2011 году / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская в 2019 году / Фото: Getty Images

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