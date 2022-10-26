Необычный аксессуар: почему Риши Сунак носит красный браслет на запястье

Новоиспеченный премьер-министр Великобритании Риши Сунак вчера побывал на аудиенции и получил предложение от короля Чарльза III сформировать правительство. А на новых фотографиях премьера многие обратили внимание на его красный браслет, который Риши носит на правом запястье. Мы решили разобраться детальнее, что это за аксессуар.

Лидер консерваторов каждый день носит браслет из красной нити в знак своей индуистской веры. Он открыто заявляет, что является верующим индуистом, который уделяет много внимания молитвам и посещает вместе с семьей храм. Также господин Сунак воздерживается от употребления в пищу говядины, ведь корова считается священным животным в индуизме.

Риши Сунак / Фото: Associated Press

Красная нить называется каутука – это ритуальная защитная нить красного или красно-желтого цвета, иногда с узлами, которая может иметь различные вариации названия (калава, маули, моуи, ракшасутра и другие). Нить выполняет ритуальную роль в индуизме и привязывается священником или старейшим членом семьи к запястью преданного, покровителя, любимого человека для обряда посвящения. Амулет считается символом удачи, защиты и символизирует верность индуизму.

Риши Сунак и Лиз Трасс / Фото: Getty Images

Носят такую нить традиционно на правом запястье. Супруга Риши - Акшата Мурти – тоже носит такой аксессуар.

Риши Сунак с супругой Акшата Мурти / Фото: Getty Images

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