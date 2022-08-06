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Необычный выбор: королева Испании Летиция надела обувь на низком ходу и скромное платье

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Необычный выбор: королева Испании Летиция надела обувь на низком ходу и скромное платье

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Элегантный образ не обязательно должен быть дорогим и доказательство тому образ королевы Испании.

Королеву Испании Летицию сфотографировали вчера с семьей, когда они покидали ресторан Ola de Mar на курорте Пальма-де-Майорке, где сейчас все вместе отдыхают. Этот выход не был официальным, но даже для того, чтобы насладится ужином в компании родных королева нарядилась в красивый образ, который был довольно скромным.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

Летиция надела черное платье миди от Mango в крупные белые цветы, наряд был очень оригинального фасона, ведь на талии его украшали вырезы. Стоимость такого платья почти 80 долларов.

Платье королевы Летиции / ©
Платье королевы Летиции

Также на королеве были черные шлепанцы на плоской подошве от бренд Jack Rogers и длинные серьги от ювелирного бренда TOUS Jewelry.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

Однако отметим, что ярко и просто были одеты все члены королевской семьи. Например, муж Летиции надел белые штаны, кроссовки и зеленую рубашку. Свекровь - королева София - костюм с оригинальный принтом, ее сестра принцесса Ирина - блузу в стиле росписи азулежу и синие брюки, а вот две дочки Летиции, принцесса Леонор и София, надели платья от Babbaki и Designers Society.

Королева Летиция с семьей / © Getty Images
Королева Летиция с семьей / Фото: Getty Images

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