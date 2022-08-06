Необычный выбор: королева Испании Летиция надела обувь на низком ходу и скромное платье

Элегантный образ не обязательно должен быть дорогим и доказательство тому образ королевы Испании.

Королеву Испании Летицию сфотографировали вчера с семьей, когда они покидали ресторан Ola de Mar на курорте Пальма-де-Майорке, где сейчас все вместе отдыхают. Этот выход не был официальным, но даже для того, чтобы насладится ужином в компании родных королева нарядилась в красивый образ, который был довольно скромным.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Летиция надела черное платье миди от Mango в крупные белые цветы, наряд был очень оригинального фасона, ведь на талии его украшали вырезы. Стоимость такого платья почти 80 долларов.

Платье королевы Летиции

Также на королеве были черные шлепанцы на плоской подошве от бренд Jack Rogers и длинные серьги от ювелирного бренда TOUS Jewelry.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Однако отметим, что ярко и просто были одеты все члены королевской семьи. Например, муж Летиции надел белые штаны, кроссовки и зеленую рубашку. Свекровь - королева София - костюм с оригинальный принтом, ее сестра принцесса Ирина - блузу в стиле росписи азулежу и синие брюки, а вот две дочки Летиции, принцесса Леонор и София, надели платья от Babbaki и Designers Society.

Королева Летиция с семьей / Фото: Getty Images

Читайте также: