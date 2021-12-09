Необычный выбор: графиня Уэссекская Софи пришла на концерт в вельветовом пальто

Необычный выбор: графиня Уэссекская Софи пришла на концерт в вельветовом пальто

Графиня Софи на этом вечере, похоже, затмила всех.

Вчера, 8 декабря, в Вестминстерском аббатстве состоялись съемки концерта Together at Christmas, ведущей на котором была герцогиня Кембриджская.

Герцогиня Кемриджская на рождественском концерте / Associated Press

На мероприятие пришли принцессы Евгения и Беатрис, а также все семья Миддлтон: родители Кэтрин, сестра Пиппа и брат Джеймс со своей женой.

Принцесса Евгения / Getty Images

Getty Images

Графиня Уэссекская Софи тоже не оставила мероприятие без внимание. В то время, как большинство присутствующих дам выбрали рождественскую классику, Софи появилась на концерте в очень эффектном, необычном и запоминающемся образе.

Графиня Уэссекская Софи / Associated Press

На ней были молочно-белые брюки-палаццо, изумрудный "рождественский" топ, замшевые лодочки цвета пыльной розы и вельветовый тренч Victoria Victoria Beckham с поясом цвета марсала. В руках графиня держала клатч с пряжкой в виде змеи.

Графиня Уэссекская Софи / Getty Images

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