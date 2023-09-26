Необычный выбор: какую еду принцесса Анна предпочитает есть в самолете

Королевской принцессе Анне до сих пор приходится много летать на самолете.

Бывший пилот короля Чарльза Грэм Лори рассказал, что предпочитает есть на борту самолета принцесса Анна. По его словам, Ее Высочество будет наслаждаться пирогами "Фрай Бентос". Эти чудесные плоские мясные пирожки в сочетании с консервированными овощами, картошкой и специальной подливой со специями – это любимая еда принцессы на борту», - рассказал пилот подкасту Hello!'s A Right Royal, пишет express.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали, что Анна любит начинать свой день с тарелки фруктов, чтобы ускорить обмен веществ. Это способствует и тому, что в своем уже преклонном возрасте, принцесса выглядит достаточно стройной.

Также однажды бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрэйди рассказывал, что принцесса предпочитала есть почти черные бананы. Так как по ее мнению, они легче перевариваются.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

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