ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
260
Время на прочтение
1 мин

Необычный выбор: королева Нидерландов появилась в платье, которое бы не осмелилась надеть Камилла

Королева Нидерландов очаровала своим ярким нарядом необычного дизайна.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Королева Нидерландов Максима

Королева Нидерландов Максима / © Getty Images

54-летняя королева Нидерландов Максима — супруга короля Виллема-Александра — всегда выделялась среди других королевских особ любовью к необычным нарядам. Она часто выбирает яркие цвета, креативные шляпы, а также обожает необычные украшения, например, у нее есть коллекция украшений в виде змей.

Однако своим нарядом, который королева надела 18 сентября, действительно удивила, ведь выбрала ярко-зеленое платье от своего любимого бренда Maison Natan, украшенное бахромой на мини-юбке. Это было креативно, смело и очень необычно. Ни одна другая королева не осмелилась бы надеть подобное платье, ведь большинство все же придерживаются более классического стиля в одежде.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Свой образ Максима дополнила зелеными серьгами и широкополой шляпой. Также Ее Величество подобрала другие аксессуары, но серого цвета: туфли, перчатки и небольшой клатч.

Такой образ королева надела на встречу в Амстердаме, посвященную 40-летию Нидерландского банка мозга. После этого Максима посетила две его лаборатории, где обрабатываются и хранятся ткани мозга. Банк мозга собирает мозговую ткань у умерших доноров и предоставляет ее ученым по всему миру. Научные исследования этой ткани позволяют глубже понять функционирование мозга.

Напомним, что также Ее Величество недавно совершила модный повтор, который стал очередным громким заявлением.

Красивые образы королевы Максимы (48 фото)

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Король Виллем-Александр и королева Максима на коронации / © Associated Press

Король Виллем-Александр и королева Максима на коронации / © Associated Press

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима та король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима та король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима / © Associated Press

Королева Максима / © Associated Press

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима и королева Летиция / © Getty Images

Королева Максима и королева Летиция / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
260
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie