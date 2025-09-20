Необычный выбор: королева Нидерландов появилась в платье, которое бы не осмелилась надеть Камилла

Королева Нидерландов Максима / © Getty Images

54-летняя королева Нидерландов Максима — супруга короля Виллема-Александра — всегда выделялась среди других королевских особ любовью к необычным нарядам. Она часто выбирает яркие цвета, креативные шляпы, а также обожает необычные украшения, например, у нее есть коллекция украшений в виде змей.

Однако своим нарядом, который королева надела 18 сентября, действительно удивила, ведь выбрала ярко-зеленое платье от своего любимого бренда Maison Natan, украшенное бахромой на мини-юбке. Это было креативно, смело и очень необычно. Ни одна другая королева не осмелилась бы надеть подобное платье, ведь большинство все же придерживаются более классического стиля в одежде.

Королева Максима / © Getty Images

Свой образ Максима дополнила зелеными серьгами и широкополой шляпой. Также Ее Величество подобрала другие аксессуары, но серого цвета: туфли, перчатки и небольшой клатч.

Такой образ королева надела на встречу в Амстердаме, посвященную 40-летию Нидерландского банка мозга. После этого Максима посетила две его лаборатории, где обрабатываются и хранятся ткани мозга. Банк мозга собирает мозговую ткань у умерших доноров и предоставляет ее ученым по всему миру. Научные исследования этой ткани позволяют глубже понять функционирование мозга.

Напомним, что также Ее Величество недавно совершила модный повтор, который стал очередным громким заявлением.