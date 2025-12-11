- Дата публикации
Категория
Общество
Неожиданная локация для визита: королева Мэри побывала на свалке
Королева Дании в преддверии рождественских каникул отправилась в Кению.
Ее Величество посетила свалку Дандора в восточной части Найроби, Кения, куда ежедневно поступает около 2000 тонн отходов, в рамках своей поездки в страну и получает брифинг от официальных лиц о состоянии этой свалки.
Место весьма необычное для королевской особы. Мэри приехала туда в рубашке цвета хаки и черных брюках, которые были заправлены в высокие резиновые сапоги. На талии у королевы был кожаный ремень, на запястье резинка-пружинка для волос, а от украшений она практически отказалась, надев лишь одно тонкое золотое колье, которое было едва заметным.
А недавно Мэри и ее муж король Фредерик X показывали, как они украсили елку во дворце Амалиенборг. Традиционно им помогали это делать их четверо детей.