Неожиданная локация для визита: королева Мэри побывала на свалке

Королева Мэри / © Getty Images

Ее Величество посетила свалку Дандора в восточной части Найроби, Кения, куда ежедневно поступает около 2000 тонн отходов, в рамках своей поездки в страну и получает брифинг от официальных лиц о состоянии этой свалки.

Место весьма необычное для королевской особы. Мэри приехала туда в рубашке цвета хаки и черных брюках, которые были заправлены в высокие резиновые сапоги. На талии у королевы был кожаный ремень, на запястье резинка-пружинка для волос, а от украшений она практически отказалась, надев лишь одно тонкое золотое колье, которое было едва заметным.

Королева Мэри в Кении / © Getty Images

А недавно Мэри и ее муж король Фредерик X показывали, как они украсили елку во дворце Амалиенборг. Традиционно им помогали это делать их четверо детей.