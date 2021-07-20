Неожиданно: Ангела Меркель сменила черные брюки на светлые

Канцлер Германии продемонстрировала совершенно новый образ, в котором мы ее еще не видели.

Ангела Меркель на днях посетила деревню Шульд, что недалеко Рейнланд-Пфальц. Этот регион - один из наиболее пострадавших от наводнения. После нескольких дней сильных ливней, вызвавших разрушительные наводнения в Германии и других частях Западной Европы, число погибших возросло.

Там канцлер посмотрела на последствия стихийного бедствия и пообщалась с жертвами наводнения.

Ангела Меркель / Associated Press

Ангела Меркель / Associated Press

Для этой поездки Ангела выбрала неожиданный аутфит. Такой мы ее еще не видели.

Ангела Меркель / Associated Press

Политик вместо традиционных классических черных брюк надела светлые.

Ангела Меркель / Associated Press

Их она сочетала с черным жакетом с V-образным вырезом и маленькими пуговицами. В такой модели жакета мы тоже еще не видели.

Свой лук Меркель дополнила черным топом и ботинками на грубой подошве.

А вот на шее у нее было ее любимое ожерелье с разноцветными камнями.

Ангела Меркель / Associated Press

Ранее на встрече с президентом США Джо Байденом Ангела появилась в красивом желтом жакете без воротника, который сочетала с любимыми черными брюками и черными туфлями.

Ангела Меркель / Associated Press

Ангела Меркель / Associated Press

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Жакеты Ангелы Меркель (20 фото)

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