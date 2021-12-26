Неожиданно: экс-нардеп Надежда Савченко снялась в романтичной фотосессии

Снимками Надежда поделилась на своей странице в Facebook и написала трогательный пост.

"Позитивного всем утра! Иногда надо отвлекаться от политики, работы и жизненных проблем и посмотреть на мир под другим углом", - написала она и посоветовала подписчикам посмотреть, как она назвала "ванильное" интервью с ней.

На снимках Надежду просто не узнать. Она позировала в студии, примерила во время съемки несколько красивых платьев, которые подчеркивали декольте и были с пышными подолами. Для съемки Надежде сделали красивый макияж, один из образов она дополнила серьгами-висюльками.

Такой Савченко ранее публика еще не видела.

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