Неожиданно: герцогиня Кембриджская пренебрегает маникюром

Два дня герцогиня Кембриджская провела в Дании и уже возвращается домой в Лондон.

За эту короткую двухдневную поездку публика увидела герцогиню Кэтрин в трех разных образах. Она посетила Университет Копенгагена в двубортном жакет от Zara из твида, под которым была белая рубашка с глубоким V-образным вырезом от ME+EM, и дополнила образ черными брюками клеш со стрелками и замшевыми лодочками на каблуках.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

В плотном белом свитере с высокой горловиной, узких черных джинсах и куртке цвета хаки от Seeland, а также в ботинках от бренда Blundstone Кейт приехала в Лесную школу Стенуртон.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

А на встречу с датской кронпринцессой Мэри и королевой Маргрете II надела серое платье-пальто от Catherine Walker за 3000 фунтов стерлингов в сочетании с замшевыми туфлями-лодочками на каблуках.

Герцогиня Кейт и кронпринцесса Мэри / Associated Press

Все три образа Кэтрин дополнила жемчужной подвеской от Monica Vinader и серьгами с жемчужинами от Daniella Draper. Но мы обратили внимание на маникюр герцогини Кембриджской. А точнее, на его отсутствие. Похоже, Кейт не успела посетить мастера или же попросту пренебрегает этой процедурой.

Маникюр герцогини Кембриджской / Associated Press

Ранее мы показывали вам фото с недавнего приема королевы Елизаветы II, и даже она следит за тем, чтобы ее ногти выглядели идеально.

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