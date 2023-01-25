Неожиданно: Гислейн Максвелл назвала скандальное фото принца Эндрю и Вирджинии Джуффре фальшивкой

Скандал, из-за которого сын королевы Елизаветы II – принц Эндрю – лишился званий и должности старшего члена королевской семьи, снова напомнил о себе.

Подруга принца Эндрю - Гислейн Максвелл, которая отбывает наказание в тюрьме - заявила, что широко опубликованная фотография герцога Йоркского, обнимающего Вирджинию Джуффре, является "подделкой".

Вирджиния Джуфре / Фото: Getty Images

Как сообщает издание People, 61-летняя британская светская львица заявила об этом в новом интервью из тюрьмы, которое в понедельник транслировалось по TalkTV в Великобритании. Максвелл поговорила с телеведущим Джереми Кайлом для специального выпуска "Гислейн за решеткой" из федеральной тюрьмы во Флориде, где она в настоящее время отбывает 20-летний срок за свою роль в торговле девушками в целях сексуальной эксплуатации вместе с финансистом Джеффри Эпштейном.

Максвелл заявила, что она уверена, что печально известная фотография принца Эндрю и Вирджинии Джуффре, которая обвинила герцога в сексуальном насилии, была подделана. Максвелл также присутствует на снимке, который, как сообщает The Guardian, был сделан в 2001 году, она стоит позади них и улыбается.

Гислейн Максвелл / Фото: Getty Images

"Я ни на секунду не верю, что она настоящая. На самом деле я уверена, что это не так. Оригинала никогда не было, и, кроме того, нет фотографии. Я видела только его фотокопию", - заявила женщина.

Ранее 62-летний принц Эндрю также заявил, что фотография была подделана. Во время интервью на BBC в ноябре 2019 года герцог Йоркский заявил, что "не помнит" о встрече с Джуффре и "абсолютно не помнит, как была сделана эта фотография".

Жертвы Джеффри Эпштейна (слева направо), Сара Рэнсом, Вирджиния Робертс Джуфре и Марийке Чартуни находят поддержку друг в друге после того, как встретились на эмоциональном судебном слушании по делу жертв Эпштейна 27 августа 2019 года. / Фото: Getty Images

Напомним, Вирджиния Джуффре подала иск против принца Эндрю в августе 2021 года, утверждая, что она была продана Эпштейном и трижды принуждалась к сексу с принцем Эндрю в период с 1999 по 2002 год, когда она была подростком. В феврале 2022 года стало известно, что сын королевы Елизаветы II достиг мирового соглашения с Вирджинией Джуффре по гражданскому делу о сексуальных домогательствах в США.

Принц Эндрю и Джеффри Эпштейн / Фото: Getty Images

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