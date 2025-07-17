Неожиданно: Карла Бруни прокатилась на мопеде с 70-летним мужем Николя Саркози

Карла Бруни и Николя Саркози / © Associated Press

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57-летняя итало-французская модель, певица, актриса и бывшая первая леди Франции — Карла Бруни — опубликовала в своем Instagram видео, на котором мчит на мопеде. За рулем ее муж — 70-летний Николя Саркози, бывший президент Франции.

Карла в рубашке и солнцезащитных очках снимает видео и прижимается к супругу. «Dolce vita», — подписала видео Бруни на итальянском, что в переводе означает «сладкая жизнь».

Отметим, осенью 2007 года Николя Саркози — на тот момент уже президент Франции — развелся со своей второй женой Сесилией и через общих знакомых познакомился с Карлой Бруни. Пара начала встречаться практически сразу после знакомства. По словам модели, она полюбила его за любовь к садоводству, а он, в свою очередь, был очарован ее красотой и умом. Спустя три месяца — 2 февраля 2008 года — они поженились в Елисейском дворце. Это был первый случай в истории Франции, когда действующий президент женился во время своего срока правления. В октябре 2011-го у супругов родилась дочь Далия Джулия.

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Карла Бруни и Николя Саркози / © Associated Press

Ранее, напомним, 57-летняя Карла Бруни сверкнула фигурой в купальнике.