Неожиданно: коленные чашечки принцессы Кейт "взбудоражили" соцсети

Принцесса Уэльская Кэтрин вчера произвела фурор красным нарядом и своей фигурой на церемонии приветствия президента Южной Кореи в Лондоне.

Фотографы запечатлели Кэтрин с разных ракурсов и она была великолепна в красном пальто-накидке с бантом от Catherine Walker, в красной шляпе с широкими полями Jane Taylor и замшевых туфлях Gianvito Rossi в тон на каблуках.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Сегодня соцсети взорвались комментариями о том, что даже коленные чашечки принцессы Кейт выглядят идеально. Ведущая BBC Breakfast Рэйчел Берден опубликовала в социальной сети X фотографии принцессы Уэльской из статьи, которая называется "Кроссфит, пилатес-реформатор… даже ее коленные чашечки прекрасны!", - гласил заголовок статьи.

Ведущая написала в соцсети: "Серьезно… Стоит ли нам теперь беспокоиться о наших коленных чашечках????".

Seriously…. Do we have to worry about our kneecaps now???? pic.twitter.com/Ch7wLVQzRj — Rachel Burden (@rachelburden) November 22, 2023

Пользователи социальных сетей отреагировали на сообщение Рэйчел о внешности Кейт, которое, по-видимому, вызвало переполох среди королевских комментаторов.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Getty Images

"Рэйч удачно выбрала время. Буквально вчера вечером я заметила, какими хрустящими стали мои", - написал кто-то из комментаторов. "Я предпочитаю не рассматривать свою слишком внимательно. При условии, что никто другой этого не сделает", - ответила ведущая.

А кто-то написал: "Это лишь вопрос времени, когда "подтяжка коленей" (хирургическая, а не спортивная!) станет следующей косметической операцией".

Но Кейт беспокоиться не о чем. У нее отличная фигура и красивые стройные ноги. Кстати, вечером на государственном банкете в Букингемском дворце принцесса появилась в макси-платье, которое полностью закрывало ее ноги.

Принцесса Уэльская на государственном банкете в Букингемском дворце / Фото: Associated Press

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