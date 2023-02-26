Неожиданно: королева Камилла рассказала, пальто какого цвета не наденет никогда

Известно, что у королевы Камиллы есть свои предпочтение в выборе одежды. В последнее время она все чаще демонстрирует публике монохромные образы, как это делала ее покойная свекровь, королева Елизавета II.

В прошлом году Камилла отпраздновала 75-летний юбилей, и по этому случаю журнал Vogue снял фотосессию, а королева дала интервью. В нем же супруга монарха и рассказала, что предпочитает носить платья-пальто самых разных цветов, но есть один цвет, в котором Камилла не появится на публике никогда, пишет express.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Речь идет об оттенке фиолетового цвета, который Камилла называет "менопаузальный розовато-лиловый". Пальто такого цвета Камилла не наденет никогда. Хотя выходы в розовом у Камиллы были, но в более насыщенно-ярком розовом.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

А вот королева Елизавета II спокойно носила такие платье и пальто. В розовато-лиловом она появилась на балконе в честь празднования своего 70-летнего правления в июне 2022-го.

Королева Елизавета II и король Чарльз III, принцесса Кейт с детьми / Фото: Associated Press

Напомним, мы уже неоднократно рассказывали, почему в гардеробе королевы Елизаветы II преобладали яркие цвета. Это было сделано из практических соображений.

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