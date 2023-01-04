Неожиданно: короля Чарльза и королеву Камиллу застали в пабе

Перед тем, как отправится в Норфолк на рождественскую службу 25 декабря, король и королева посетили паб Mayfair, посетители которого были очень удивлены встретить там королевскую чету.

Как пишет Hello! один из сотрудников заведения столкнулся с королем и его женой Камиллой, когда нес поднос с закусками из кухни. Увидев, кто перед ним официант сказал: "Извините, король".

На следующий день король и королева уже были в Сандрингеме, где с остальными членами своей большой семьи отправились на рождественскую службу. Принц и принцесса Уэльские также посетили ее и впервые взяли на службу всех троих детей, включая и младшего озорника принца Луи.

Британская королевская семья в Сандрингеме / Фото: Getty Images

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