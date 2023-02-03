Неожиданно: Меган и Гарри повеселились на свадебной вечеринке Эллен ДеДженерес и ее партнерши

Меган и Гарри стали приглашенными гостями на особенном мероприятии Эллен ДеДженерес и ее партнерши Порши де Росси.

Эллен и Порша обновили свои свадебные клятвы в присутствии самых близких друзей, а чета Сассекских оказалась среди приглашенных.

На прошлой неделе Эллен и Порша переехали в свой новый дом, а 31 января Порша отпраздновала 50-летие. По этому случаю собрали друзей и организовали такую вечеринку, которая стала сюрпризом и для самой ДеДженерес.

Оказывается, ведущая понятия не имела о возобновлении клятвы, которую спланировала ее партнерша. Она надела свадебное платье от Зака Позена, в котором выходила замуж за Эллен в 2008 году, и предстала в таком виде перед ней и гостями.

Эллен ДеДженерес и Порша де Росси / Фото: Associated Press

В видео, опубликованном на YouTube- канале The Ellen Degeneres Show, видна реакция ведущей, а также в конце ролика показано, что на празднике присутствовали принц Гарри и Меган, а также Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Гвинет Пэлтроу, Кэти Перри, Орландо Блум и другие друзья пары.

О том, что Сассекские дружат с Эллен, стало известно в ноябре 2021-го, когда Меган Маркл стала гостьей ее шоу.

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