Неожиданно: названы имена "королевских расистов", которые обсуждали цвет кожи сына Меган и Гарри

Знаменитый ведущий и журналист Пирс Морган назвал имена двух членов королевской семьи, обвиняемых в расизме, которые якобы упоминались в голландской версии книги Омида Скоби "Финал".

Все мы помним, как во время интервью Опре Уинфри в марте 2021 года принц Гарри и Меган Маркл сенсационно рассказали, что в королевских кругах шли разговоры о том, какого цвета будет кожа Арчи, когда он родится. Тогда такие заявления пары многих шокировали, а королевскую семью начали обвинять в расизме.

Меган и Гарри с принцем Чарльзом / Фото: Associated Press

В английской версии "Финала" Скоби сказал, что ему известны личности этих двух лиц, но закон запрещает ему публиковать информацию в Великобритании.

А Пирс Морган выступая в своем шоу TalkTV прокомментировал голландскую версию книги Скоби и заявил, что это король Чарльз III и принцесса Кейт, пишет pagesix. А также добавил, что не верит в то, что кто-либо из членов семьи когда-либо делал какие-либо расистские комментарии.

Пирс Морган / Фото: Associated Press

"Пока не появятся реальные доказательства этих комментариев, я никогда в это не поверю. Но, теперь мы можем начать процесс выяснения того, были ли они когда-либо произнесены, каков был контекст и были ли вообще какие-либо расовые намерения. Как я уже сказал, я не верю, что они были", - заявил Морган в своей программе.

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