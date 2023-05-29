Неожиданно, но факт: стало известно, что раздражает принца Уильяма во время светских выходов с женой Кейт

Принц Уильям в восторге от того, что его жена принцесса Кэтрин купается во внимании публики. Но есть одна деталь, которая его раздражает.

Королевские эксперты часто анализируют совместные выходы принца Уильяма и принцессы Кейт на публику и уверенны, что принц Уильям очень тепло относится к своей жене и рад, что ее так же тепло принимает публика.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

Королевский эксперт Ройя Никха рассказала Royal Beat на канале True Royalty TV: "Чарльз всегда очень расстраивался, когда Диана затмевала его, что было все время. Уильям в восторге от того факта, что люди тепло относятся к Кэтрин. Уильяма это устраивает. Я слышала, как он говорил о работе Кэтрин и о том, как он взволнован ею, и ему нравится, что она набирает популярности", - пишет express.

Также читайте Принц и принцесса Уэльские разозлили короля Чарльза в день коронации: стали известны подробности

В тоже время королевский редактор Sunday Times говорит, что есть одна вещь, которая не всегда нравится Уильяму. "Единственное, что, как я знаю, его немного беспокоит, - это когда его вырезают из фотографий. Вы обнаружите, что очень часто они делают совместный выход, и на первой полосе новостей на следующий день мы видим фото Кейт, а Уильяма там как будто бы и не было".

Кейт и Уильям Уэльские / Фото: Getty Images

Кейт в то же время очень трепетно относится к капризам мужа. Она знает его непростой характер и часто "сглаживает углы" в семейных ссорах.

Читайте также: