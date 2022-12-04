Неожиданно: принц Гарри в костюме Человека-паука снялся в рождественском ролике

Видео было передано благотворительной организации Scotty's Little Soldiers и показано на их ежегодной рождественской вечеринке.

"Рождество - это время, когда мы очень, очень сильно скучаем по нашим близким. И это нормально. Но в то же время можно чувствовать вину за то, что мы веселимся без родителей", - сказал Гарри в видео. "Но я здесь, чтобы заверить вас, что наши родители всегда хотят, чтобы мы веселились, хорошо? Так что не чувствуйте себя виноватым. Желаю хорошо провести время и счастливого Рождества", - сказал в ролике принц Гарри.

Как пишет People, благотворительная организация была основана в 2010 году Никки Скотт, чей муж, капрал Ли Скотт, погиб в Афганистане за год до этого. Гарри впервые встретил ее на вечеринке во дворце еще в 2017 году. Организация предлагает детям поддержку посредством образования, групповых мероприятий и подарков, а также дает рекомендации родителям и другим лицам, заботящимся о них.

В организации Scotty's такую постоянную поддержку принца Гарри называют невероятной и отмечают, что есть определенные времена года, которые могут быть особенно сложными для детей. И им приятно, что Гарри это понимает и поддерживает.

Напомним, самому принцу Гарри было 12 лет, когда в 1997 году погибла его мать, принцесса Диана.

Принцесса Диана с сыновьями / Фото: Getty Images

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