Неожиданно: принцесса Беатрис повторила образ королевы Камиллы

Недавно мы рассказывали вам о новом патронаже принцессы Йоркской Беатрис и показывали снимки с ее визита в престижный лондонский институт Blizard при Лондонском университете королевы Марии.

34-летняя Беатрис довольно редко бывает на публике, и мы, конечно же, обратили внимание на ее образ. В тот день принцесса Йоркская была одета в платье миди от Topshop с абстрактным принтом за 42 доллара, черный жакет и черные плотные колготы, а обута - в кожаные остроносые ботильоны на устойчивых каблуках

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

75-летняя королева Камилла тоже имеет в своем гардеробе такое платье. В нем она появлялась на встрече с премьер-министром Канады Джастином Трюдо на приеме в Оттаве, во время их с Чарльзом поездки в Канаду в мае 2022 года. Камилла дополнила свое платье жемчужным ожерельем, жемчужными серьгами и парой черно-кремовых туфель на каблуках.

Платья Камиллы и Беатрис не идентичны, но с одинаковым принтом и, скорее всего, от одного и того же бренда.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, как королева Камилла повторяет образы за принцессой Уэльской, и это выглядит очень мило.

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