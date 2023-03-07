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Неожиданно: принцесса Кейт подобрала к образу аксессуар, как у Меган Маркл

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
694
Время на прочтение
1 мин
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Неожиданно: принцесса Кейт подобрала к образу аксессуар, как у Меган Маркл

Принцесса Уэльская и Меган Маркл / Фото: Associated Press

В такой шляпе герцогиня Сассекская появлялась на королевской прогулке в Сандрингеме на Рождество 2018 года.

Принцесса Уэльская Кэтрин надела очень похожую шляпу-таблетку на парад в честь Дня святого Давида, на котором чествовали валлийских гвардейцев.

Принцесса Уэльская / © Getty Images
Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

В этот день Кэтрин была в красном длинном пальто от Alexander McQueen за 3608 долларов, дополнив лук черными замшевыми сапогами на высоких каблуках, сумкой Mulberry и шляпой-таблеткой от Juliette Botterill.

Принцесса Уэльская / © Associated Press
Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Герцогиня Сассекская надевала на королевскую прогулку в Сандрингеме в 2018 году шляпу-таблетку от британского бренда Awon Golding. Шляпы действительно выглядят очень похожими, хотя они и от разных брендов.

Меган Маркл / © Associated Press
Меган Маркл / Фото: Associated Press
Меган Маркл и принц Гарри / © Associated Press
Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Associated Press

Напомним, также во время этого выхода принцесса Кейт появилась на публике в броши, которая ранее принадлежала Диане.

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Дата публикации
Просмотры
694
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