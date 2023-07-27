Неожиданно: принцесса Кейт подверглась критике из-за драгоценностей короны

41-летняя принцесса Уэльская иногда появляется на торжественных королевских приемах и банкетах в драгоценностях, которые принадлежат короне.

Бывший редактор журнала Vogue Сьюзи Менкес и обладательница ордена Британской империи раскритиковала принцессу Уэльскую Кэтрин за то, что она носит украшения, которые ранее принадлежали королеве Елизавете II или принцессе Диане безрадостно. То есть простыми словами Кейт Миддлтон безразлична к этим реликвиям.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Как пишет Daily Mail, 79-летняя Менкес сделала резкий комментарий к последнему выпуску своего подкаста Creative Conversations.

Известный модный критик, получивший орден Британской империи от покойной королевы Елизаветы II за ее вклад в модную журналистику в 2014 году, пригласил на шоу редактора отдела ювелирных украшений британского Vogue Кэрол Вултон, где они обсудили выходы принцессы Уэльской.

По словам Сьюзи Кейт выглядит равнодушной к коллекции редких драгоценностей, которые имеет честь носить. В то же время королева Камилла, наоборот, демонстрирует на публике, что носит все эти украшения с гордостью.

Королева Камилла и принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

"Принцесса Уэльская немного разочаровалась в украшениях. Создается впечатление, что она надевает их только тогда, когда ей это абсолютно необходимо", - говорит критик.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

А вот 76-летняя королева Камилла, напротив, гораздо больше интересуется драгоценными камнями, с радостью носит тиары и броши, которые ранее принадлежали королеве Елизавете II.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Кэтрин же часто надевает что-то бюджетное, демонстрируя, что легко может сочетать дорогое платье с дешевыми аксессуарами и выглядеть великолепно.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали про любимые образы Кейт Миддлтон на каждый день.

Читайте также: