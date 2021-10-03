Неожиданно: смелая Юлия Мендель топлес показала свою татуировку

Бывшая пресс-секретарь президента Украины продемонстрировала татуировку на пояснице.
Экс-пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского — Юлия Мендель, приятно удивила своих фолловеров в Instagram, опубликовав пикантный снимок из новой фотосессии.
На ней бывшая пресс-секретарь президента позирует на фоне пианино. Она запечатлена топлес спиной к камере. Ягодицы Мендель прикрывает черным плащом с принтом крокодила. Волосы спадают на спину кудрями. Юлия продемонстрировала интересную цветную татуировку на пояснице в виде пшеничных колосьев и национального орнамента.
""Шабаш" происходит от названия еврейского дня отдыха, субботу. Наконец и я провела свой", — подписала фото Мендель.
Напомним, ранее Юлия похвасталась эффектным образом из фотосета. Она появилась в элегантном черном платье миди с интересным вырезом на одном плече. Наряд идеально подчеркнул стройную фигуру женщины.
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