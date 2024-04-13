Неожиданно: у норвежской принцессы есть украшение, как у главной героини культового сериала

Норвежская принцесса Марта Луиза, которая несколько лет тому назад наделала шума в прессе из-за своей помолвки с шаманом-аферистом по имени Дурек Верретт, до того как с ним познакомилась активно принимала участие в жизни королевской семьи и выполняла свои обязанности принцессы. Марту Луизу часто можно было увидеть на благотворительных и государственных приемах.

В 2012 году принцесса вместе с другими членами семьи встречала Чарльза и Камиллу, которые в то время были еще только принцем Уэльским и герцогиней Корнуольской. Пара прибыла в Норвегию с государственным визитом и, соответственно, королевская семья провела для них красивый прием в дворце в Осло.

В тот вечер принцесса Марта Луиза - дочь короля и королевы Норвегии - появилась на приеме в гламурном вечернем платье-бюстье, юбка которого была украшена цветной бахромой с пайетками. Но большее внимание привлекли тогда ее серьги от бренда Amrita Singh.

Норвежская принцесса Марта Луиза в 2012 году / Фото: Getty Images

Принцесса отказалась от фамильных бриллиантов и отдала предпочтение большим круглым серьгам со стразами.

Норвежская принцесса Марта Луиза в 2012 году / Фото: Getty Images

Но носила в те годы это украшение не только норвежская принцесса, а и одна из самых популярных героинь середины 2000-х годов - персонаж культового сериала "Сплетница" - Серена ван дер Вудсен. Девушку в сериале сыграла актриса Блейк Лайвли.

Серена ван дер Вудсен / фото: скриншот с видео

Еще до популярности стриминговых сервисов это шоу било все рекорды по просмотрах и стало культовым уже из-за того, что его герои, особенно Серена, всегда были одеты очень роскошно и стильно.

Серена ван дер Вудсен / фото: скриншот с видео

В больших круглых серьгах героиня появляется в 21 серии 4 сезона сериала.

Серена ван дер Вудсен / фото: скриншот с видео

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