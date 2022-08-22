Неожиданно: Валерий Харчишин на благотворительном аукционе продал креативный лот

В Киеве прошел благотворительный аукцион "Відбудуємо країну разом!", на котором собрали более 500 тысяч гривен. Далее аукционы будут проходить в Европе, а также онлайн. Организаторам удалось собрать уникальные лоты от украинских звезд спорта, сцены, искусства, живописи.

Международный благотворительный фонд "Відбудуємо країну разом" полученные от аукциона средства направит на строительство полнофункциональных микрозданий для жителей Киевской области, пострадавших в результате военных действий. Их цель – к началу холодного сезона как можно больше семей обеспечить жильем.

Во время мероприятия на сцену вышел Валерий Харчишин и поделился своей историей утраченного дома.

"Многие люди потеряли жилье. У нас украли завтра. Мы не строим планы. Я пообещал своим детям, которые сейчас вынуждено заграницей, что отстрою новый дом. Мы должны жить! Мы созданы для жизни! Так что давайте жить!" – сказал артист, едва сдерживая слезы.

Валерий Харчишин/Прессслужба

Валерий Харчишин приобщился к хорошему делу и со сцены объявил неожиданный и креативный лот — это выступление группы "Друга ріка", покупатель лота сам выберет дату и место выступления до или после победы Украины. У присутствующих в зале это вызвало бурные аплодисменты и поддержку. И уже через минуту Валерий сам со сцены продал этот лот.

Благотворительное мероприятие посетили легендарный футболист Андрей Пятов, олимпийский чемпион Валерий Андрейцев, чемпион мира по дзюдо Георгий Зантарая, олимпийская чемпионка Наталья Скакун, боксер Ивана Крупеня, мэр Ирпеня Александр Маркушин и другие.

Во время аукциона были проданы следующие лоты: боксерская перчатка с автографом Александра Усика, винил группы "Пиккардийская Терция" с автографами, футболка с автографами звезд сборной Украины по футболу, золотая медаль олимпийского чемпиона Валерия Андрейцева, живопись Дмитрия Ачкасова и другие.

Основатели фонда анонсировали следующие лоты для последующего аукциона от чемпиона мира по дзюдо Георгия Зантарая, футболка с автографами всех игроков клуба Баварии от Матвея Фурманова, набор уникальных шаров расписанных мастерами LoraShen по мотивам картин Марии Примаченко от Ларисы Шен, боксерская медаль Сергея Мельниченко, перчатки Иванны Крупени с автографом, картина Элеоноры Кашуры и другие.

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