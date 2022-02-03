Неожиданно: внебрачная дочь князя Монако Альбера II удалила все фото в своем блоге

Внебрачная дочь князя Монако Альбера II - Жасмин Грейс Гримальди - больше не публикует свои снимки в Instagram.

Жасмин удалила все фотографии в своем блоге и оставила только два снимка. На них девушка запечатлена в легком платье с цветочным принтом и с красивой прической в виде волнистых локонов. Кадры впервые были опубликованы 5 мая 2021 года.

Жасмин решила удалить все свои фотографии в блоге, у которого более 32 тысяч подписчиков ради детокса. В закрепленных Instagram Stories девушка сообщила, что планирует сделать февраль месяцем отдыха от соцсетей, но также уточнила, что может этот отдых растянет и на более длительный период.

Instagram Жасмин Грейс Гримальди / Instagram Жасмин Гримальди

Ранее в январе 2022 года девушка запостила слайд-шоу изображений, посвященных празднованию 2022 года, которое включало и снимок со своими сводными братьями и сестрой – принцессой Габриэллой, принцем Жаком, а также внебрачным сыном Альбера II – Александром Гримальди-Кост. Это первое публичное фото всех четверых детей князя Монако Альбера II.

Как известно, в княжестве Монако сейчас непростой период, вот уже больше полугода законная супруга князя Шарлин находится вне дома. Официальная версия – Шарлин лечится в клинике, но поговаривают, что это может быть не единственная причина ее отсутствия. А вот князь Альбер общается со своими внебрачными детьми, и, похоже, поддерживает отношениях и с их матерями.

Жасмин Гримальди и князь Альбер II / Getty Images

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