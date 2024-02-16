Неожиданное откровение: принц Гарри публично рассказал, сблизила ли их с отцом болезнь короля Чарльза

Герцог Сассекский дал интервью во время пребывания в Канаде.
В сенсационном интервью программе Good Morning America принц Гарри впервые прокомментировал свою встречу с королем Чарльзом и короткий визит домой в Великобританию.
"Послушайте, я люблю свою семью. Тот факт, что я смог сесть в самолет, поехать к нему и провести с ним любое время, я благодарен за это", - сказал Гарри.
На вопрос, может ли болезнь в семье иметь "эффект воссоединения", принц Гарри ответил: "Да, я уверен. Во всех семьях я ежедневно вижу, как сила семейной ячейки объединяется. Я думаю, любая болезнь, любая немощь объединяет семьи", - говорит младший сын короля, пишет express.
Тот факт, что принц Гарри вообще разговаривает с прессой о диагнозе Чарльза вряд ли обрадует королевскую семью.
Напомним, в прошлый понедельник Букингемский дворец объявил, что у короля Чарльза III диагностирован рак, но подробности не разглашались. Известно, что монарх принимает лечение в одной из клиник в Лондоне, а после возвращается в свой дом в Сандрингеме, где уединился и продолжает работать.
Его супруга Камилла тем временем проводит много времени на рабочих мероприятиях в Лондоне. Например, вчера королева организовала очередной прием в Кларенс-хаусе.
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