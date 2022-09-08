Неожиданное признание: Меган Маркл рассказала, почему долгое время чувствовала себя "гадким утенком"

В своем Instagram Минди опубликовала фото со съемок, благодаря им мы можем рассмотреть образ герцогини Сассекской. В этот раз 41-летняя Меган была одета в черную трикотажную кофту с высокой горловиной и черные укороченные штаны из кожи.

Ее волосы были собраны в низкий хвост, на лице был макияж, а из украшений на запястье - несколько золотых браслетов.

Сама Минди была одета в макси-платье цвета фуксии и босоножки на каблуках.

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Во время этого эпизода Меган снова много говорила о себе, рассказывала, как в школе чувствовала себя "гадким утенком" и ей не с кем было даже сходить на обед. В те года она была умной, а не красивой школьницей, и это было тяжело, так как порождало множество комплексов.

Училась будущая герцогиня в католической школе для девочек "Непорочное сердце" в Лос-Анджелесе.

В какой-то момент разговора Минди спросила Меган: "Разве ты не красоткой росла?" Меган ответила: "Нет. О Боже, нет". "Что? Это новость для меня", - сказала Минди в ответ. И добавила, что, возможно, сейчас бы она чувствовала себя иначе, но тогда ее пышные вьющиеся волосы и огромная щель в зубах не давали ей возможности ощущать себя красивой.

Напомним, на днях Меган и Гарри присутствовали на мероприятии в честь Invictus Games в Дюссельдорфе, а сегодня должен состояться еще один их выход в свет в Великобритании. Пара посетит церемонию WellChild Awards в Лондоне.

Меган и Гарри в Дюссельдорфе / Фото: Associated Press

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