Неожиданное совпадение: у отрекшейся от престола Маргрете II есть брошь, как у 8-летней принцессы Шарлотты

Представительницы европейский королевский семей имеют похожие украшения и в каждом из них есть сентиментальная составляющая.

14 января королева Дании Маргрете II официально отреклась от престола подписав соответствующий документ в замке Кристиансборг в Копенгагене. Таким образом новым королем стал ее старший сын Фредерик.

На подписание документов во дворце Ее Величество пришла в малиновом костюме, любимой высокой укладкой, ярким макияжем и с особой брошью в виде подковы.

Брошь является подарком Маргрете от ее отца, Фредерика IX. Украшение он преподнес ей в 1953 году, после того как подписал пересмотренную Конституцию, сделавшую ее своей преемницей. До 1953 года женщинам было запрещено наследовать датский престол, и многие ожидали, что брат Фредерика, принц Кнуд, однажды унаследует трон.

Маргрете II / Фото: Getty Images

Украшение сделано из золота, бриллиантов и 11 рубинов, а подкова является символом удачи. Брошь королева носит на протяжении всей свой жизни и ее очень часто можно было на ней увидеть на самых разных мероприятиях.

Маргрете II / Фото: Getty Images

Однако королева Дании не единственная королевская особа замечена с этим украшением. Также подобная брошь есть у одной из самых маленьких представителей британской королевской семьи - 8-летней принцессы Шарлотты - дочери Кейт Миддлтон и принца Уильяма. С очень похожим украшением девочка пришла в 2022 году на похорон своей прабабушки королевы Елизаветы II.

Принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

Такая брошь в виде подковы была выбрана на прощание в честь любви королевы Елизаветы к лошадям и является семейной реликвией. Подарила Шарлотте украшение сама прабабушка.

Брошка принцессы Шарлотты / Фото: Getty Images

Однако брошь в семье уже давно и в 1920 годах принадлежало матери Елизаветы II – Елизавете Боуз-Лайон - его ей подарила свекровь, королева Мария Текская. В отличии от броши Маргрете II, украшение британской принцессы инкрустировано бриллиантами.

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