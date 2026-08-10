Неожиданное увлечение будущей королевы: что выращивали Елизавета и ее сестра на огороде

Принцесса Елизавета и принцесса Маргарет / © Associated Press

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В августе 1943 года 17-летняя принцесса Елизавета и её 13-летняя сестра Маргарет осматривали урожай на своих огородных участках в Виндзорском замке.

В те времена сестры сами выращивали овощи. На фотографии они показывают и осматривают помидоры, а также карликовую фасоль.

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Принцесса Елизавета и принцесса Маргарет осматривают помидоры, которые они вырастили на своих участках в Виндзорском замке, Виндзор, Англия, 1943 год / © Associated Press

Это происходило в разгар Второй мировой войны, когда Великобритания испытывала нехватку продовольствия и действовала система продовольственных карточек. В стране проводилась масштабная кампания Dig for Victory («Копай ради победы») — людей поощряли использовать сады, парки и другие доступные земельные участки для выращивания овощей.

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Королевская семья также подавала пример населению, и выращивание овощей имело не только практическое значение — оно демонстрировало, что каждый может внести свой вклад в военные усилия.

Принцесса Елизавета и принцесса Маргарет собирают карликовую фасоль на своих грядках в Виндзорском замке, Англия, 1943 год / © Associated Press

Елизавета и Маргарет в годы войны жили преимущественно в Виндзорском замке, поскольку их родители, король Георг VI и королева Елизавета, оставались в Великобритании, несмотря на опасность немецких бомбардировок.

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