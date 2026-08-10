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Неожиданное увлечение будущей королевы: что выращивали Елизавета и ее сестра на огороде
На этих фотографиях запечатлена повседневная жизнь британской королевской семьи во время войны и то, как даже принцессы участвовали в обычных домашних и хозяйственных делах в те тяжелые времена.
В августе 1943 года 17-летняя принцесса Елизавета и её 13-летняя сестра Маргарет осматривали урожай на своих огородных участках в Виндзорском замке.
В те времена сестры сами выращивали овощи. На фотографии они показывают и осматривают помидоры, а также карликовую фасоль.
Это происходило в разгар Второй мировой войны, когда Великобритания испытывала нехватку продовольствия и действовала система продовольственных карточек. В стране проводилась масштабная кампания Dig for Victory («Копай ради победы») — людей поощряли использовать сады, парки и другие доступные земельные участки для выращивания овощей.
Королевская семья также подавала пример населению, и выращивание овощей имело не только практическое значение — оно демонстрировало, что каждый может внести свой вклад в военные усилия.
Елизавета и Маргарет в годы войны жили преимущественно в Виндзорском замке, поскольку их родители, король Георг VI и королева Елизавета, оставались в Великобритании, несмотря на опасность немецких бомбардировок.