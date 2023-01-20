Неожиданное занятие: принцесса Кейт рассказала, как иногда проводит время с детьми

Вчера во время визита на Хэмптон-Корт, где принцесса Уэльская встретилась с регбистами, она рассказала о том, чем увлекаются их с Уильямом трое детей, а также о том, как она сама иногда проводит с ними досуг.

Во время встречи Кэтри рассказала о том, что ее младший сын Луи обожает регби, ну и в целом все трое детей пары любят спорт и все, что связано с соревнованиями.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

"Мы всегда немного соревнуемся друг с другом. Все они любят спорт, а Луи без ума от регби. Они в том возрасте, когда им просто нравится бегать", - сказала Кэтрин.

Принц Джордж, принц Луи и принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

Кейт также рассказала, что иногда любит присоединиться к своим детям, когда они занимаются спортом. "Я делаю все это, даже прыгаю на батуте с детьми перед школой", - говорит принцесса, пишет Daily Mail.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Во время встречи регбисты пригласили принцессу Уэльскую на тренировку — предложение, от которого она не могла отказаться.

Кейт, напомним, взяла на себя прежнюю роль герцога Сассекского в качестве покровителя английской лиги регби в феврале 2022 года.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

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