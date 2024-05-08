Неожиданные откровения: принцесса Беатрис прокомментировала состояние здоровья ее матери Сары Йоркской

Принцесса Йоркская Беатрис во время недавнего визита в Нью-Йорк рассказала о состоянии здоровья своей мамы Сары Йоркской, которая лечилась от рака.

Во время интервью на британском ток-шоу This Morning 35-летняя дочь Сары – принцесса Беатрис – рассказала, что с ее матерью "все в порядке" после прошлогодних опасений по поводу здоровья.

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

"Она такая феноменальная личность. Как мама, она потрясающая. Она прошла через многое, и ее целеустремленность и стойкость действительно помогают мне идти вперед", — сказала принцесса, цититует ее слова People.

"У нее все хорошо. В прошлом году у нее были серьезные проблемы со здоровьем, но сейчас все в порядке. В свои 64 года она процветает, она прошла через многое, но я думаю, что теперь она действительно приходит в себя", - продолжила она.

Сара Йоркская / Фото: Associated Press

В разговоре с журналистами Беатрис отметила, что считает, нет ничего важнее семьи. Напомним, Беа замужем за Эдоардо Мапелли-Моцци, у них есть общая дочь Сиенна, а также Беатрис воспитывает его сына от предыдущих отношений Кристофера.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мать Кристофера в интервью рассказала о том, какая мачеха вышла из принцессы Беатрис.

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