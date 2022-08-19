"Неожиданный гость" в королевском салате: как изысканно Елизавета II отреагировала на слизняка в своей тарелке

У королевы Елизаветы II отличное чувство юмора. Однажды монарх нашла в своей тарелке очень непрошенного гостя и отправила шеф-повару записку.

Об этом забавном инциденте рассказал бывший королевский слуга Чарльз Оливер в книге "Ужин в Букингемском дворце".

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Оказывается, Елизавета II любит, чтобы в ее блюдах было много фруктов и овощей. И однажды во время трапезы монарх обнаружила на своей тарелке довольно неожиданного гостя – слизняка, и написала своим поварам гениальную записку.

Оливер рассказал, что, когда королева и ее покойный муж принц Филипп ели вместе, они вели блокнот, который лежал рядом с их тарелками, в котором они делали заметки о еде и оставляли свои комментарии шеф-повару, пишет Mirror. Однажды на оторванном верхнем листе лакеи нашли мертвое тело слизняка. А в записке, которую королева написала в тот день поварам, говорилось:

"Я нашла это в салате, не могли бы вы это съесть?" - написала Елизавета.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Чувство юмора королевы все оценили, но слизняка наверняка есть не стали и с тех пор более тщательно относились к королевским блюдам.

Ранее мы рассказывали, что едят Елизавета II и ее родственники и какие любимые блюда у членов британской королевской семьи.

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