Неожиданный ход: стало известно, кому может достаться Royal Lodge, когда оттуда съедет принц Эндрю

Не секрет, что король Чарльз уже длительное время пытается выселить из Royal Lodge своего брата, но у принца Эндрю подписан договор аренды сроком на 75 лет.

Ранее сообщалось, что монарх планирует сдать в аренду Королевскую резиденцию в Виндзоре после того, как принц Эндрю окончательно оттуда съедет. Он хочет сделать ремонт и сдать резиденцию за 1 миллион фунтов стерлингов в год. Но теперь появилась и другая версия, согласно которой Чарльз намерен отдать Royal Lodge своей супруге королеве Камилле.

Поместье Royal Lodge в Виндзоре / Фото: Getty Images

По словам королевского комментатора Кинси Скофилда, герцог Йоркский может быть выселен к концу года, особенно с учетом того, что Чарльз лишил его охраны.

"Король думает о долгосрочной перспективе и, возможно, захочет оставить эту собственность, в которой он провел так много времени с королевой-матерью Елизаветой, королеве Камилле, на случай, если произойдет худшее.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Он хочет выделить ей отдельное пространство в уединенном месте, которое будет достаточно близко к семье и где она будет чувствовать себя в безопасности и где ей будет хорошо", - сказала эксперт выступая на TalkTV, цитирует ее слова express.co.uk.

Королева-мать Елизавета позирует на территории Royal Lodge в Виндзоре, 26 августа 1946 года / Фото: Associated Press

Напомним, принц Эндрю переехал в особняк Royal Lodge вместе со своими дочерьми принцессой Беатрис и принцессой Евгенией в 2003 году. Сара Фергюсон, его бывшая жена, впоследствии присоединилась к нему в 2008 году и сейчас они продолжают жить вместе несмотря на то, что находятся в разводе.

Принц Эндрю и Сара Йоркская / Фото: Getty Images

Эксперты убеждены, что король Чарльз будет утверждать, что, согласно 75-летнему договору аренды, Эндрю не справляется с обслуживанием собственности и поэтому должен быть выселен. Договор аренды подразумевает проведение ремонтных работ и позволяет герцогу передать недвижимость своим детям. А недавно принца Эндрю уведомили, что король больше не будет оплачивать содержание безопасности поместья с октябре 2024 года.

Напомним, ранее мы рассказывали, какими еще дворцами нынче владеет король Чарльз.

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