Неожиданный поворот в деле отца Меган Маркл: сводный брат герцогини Сассекской теперь представляет интерес для полиции

Меган Маркл и ее брат Томас Маркл / © Associated Press

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Расследование началось после того, как его сын, Томас Маркл-младший, сообщил властям о наличии сотен изображений на различных электронных устройствах и цифровых носителях информации. Филиппинская полиция получила постановление суда на изучение материалов и подтвердила обнаружение файлов, содержащих изображения насилия. Следователи сейчас пытаются установить их происхождение и кто ими владел, а ФБР также осведомлено об этих обвинениях.

82-летний Томас Маркл категорически отрицает обвинения и утверждает, что никогда не имел сексуальных отношений с несовершеннолетними и не хранил подобных материалов. Его дочь, с которой он не общается с 2018 года, выразила «глубокое потрясение» произошедшим.

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Меган Маркл и ее сводный брат Томас Маркл-младший / © Associated Press

В своем заявлении Меган напомнила, что ей уже было известно о предыдущих обвинениях в адрес отца, и защитила свое решение прекратить с ним общение и держать его подальше от своих детей, Арчи и Лилибет, как желание защитить их.

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Однако расследование также затронуло Томаса Маркла-младшего, сводного брата герцогини Сассекской, с которым она также не поддерживает никаких контактов. Хотя именно он сообщил властям об обнаруженных в доме его отца материалах, теперь он считается лицом, представляющим интерес для следствия. Это подтвердил министр внутренних дел и местного самоуправления Филиппин Джонвик Ремулла на пресс-конференции в Маниле, заявив, что есть доказательства, указывающие на его возможную причастность к расследуемому преступлению, пишет vanitatis.

Томас Маркл-младший / © Getty Images

На данный момент власти не считают его подозреваемым и не полагают, что его предполагаемая причастность напрямую связана с файлами, которые он передал полиции, поэтому степень его причастности неизвестна.

«У нас есть свидетели, которые утверждают, что он приводит к себе домой несовершеннолетних девочек, и мы расследуем это дело». Как отмечает Daily Mail, утверждается, что эти девочки были родственницами невесты Маркла-младшего.

На той же пресс-конференции министр внутренних дел Филиппин Джонвик Ремулла также представил новые подробности о материалах, обнаруженных в ходе расследования. Он пояснил, что агенты нашли более 7000 фотографий и одно видео с изображением несовершеннолетних, как мальчиков, так и девочек, азиатского, латиноамериканского и европейского происхождения. Некоторым жертвам было всего 10 или 11 лет. Филиппинский чиновник охарактеризовал контент как «самое отвратительное проявление безнаказанности за сексуальную активность, которое я когда-либо видел», имея в виду откровенный характер изображений, изученных следователями.

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Томас Маркл-старший / © Getty Images

Тем временем Томас Маркл сейчас находится в учреждении по уходу за людьми с деменцией в США. Дело остается открытым, и на данный момент обвинительный приговор в отношении Маркла не вынесен.

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